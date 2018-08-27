بنك مصر يتجه لاقتراض 750 مليون دولار من الخارج

قال عاكف المغربي، نائب رئيس #بنك_مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، لرويترز يوم الاثنين إن مصرفه يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية خلال السنة المالية 2018-2019.

وتبلغ #محفظة_القروض والاتفاقيات الخارجية لبنك مصر نحو 4.16 مليار دولار، وفقا لما ذكره المغربي في مايو أيار.

وقال المغربي في رسالة إلكترونية لرويترز يوم الاثنين "750 مليون دولار #القروض_الخارجية المستهدفة لبنك مصر خلال 2018-2019"، وهي السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو تموز.

ولم يخض المغربي في تفاصيل بشأن المؤسسات و #البنوك_الدولية التي يتفاوض معها البنك للاقتراض.