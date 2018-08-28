السعودية.. 30 مليار ريال استثمارات لمؤسسات إقراض حكومية

ارتفعت قيمة الاستثمارات الداخلية لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في #السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2018 إلى نحو 30.46 مليار ريال كأعلى مستوياتها في 21 عاماً، محققة نموا للربع الثاني على التوالي بعد تراجع دام فصلين متتاليين.

وتقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى أربع جهات، هي صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، و #البنك_السعودي_للتسليف والادخار الذي كان يسمى سابقا بـ "بنك التنمية الاجتماعية".

ووفقا لرصد استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد ارتفعت استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنسبة 6.1 في المئة خلال الربع الأول من العام 2018 بما يعادل 1.76 مليار ريال، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

في حين ارتفعت بنسبة 27.4 في المئة بما يعادل 6.54 مليار ريال، خلال الفترة الممتدة من نهاية الربع الأول من العام السابق 2017 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2018.

ومنذ نهاية الربع الأول 2016 حتى نهاية الربع الأول 2018 أي خلال سنتين، فقد تضاعفت الاستثمارات نحو مرتين من 9.82 مليار ريال إلى 30.46 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018.

ويعود ارتفاع الاستثمارات لأعلى مستوياتها في 21 عاما، إلى الصكوك والسندات الداخلية التي طرحتها وزارة المالية خلال الأعوام الثلاثة السابقة، إذ استثمرت فيها مؤسسات الإقراض المتخصصة لقلة المخاطرة، وعوائدها المرتفعة.

وتبلغ قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية الربع الأول 2018 نحو 295.1 مليار ريال، محققة نموا طفيفا بلغت نسبته 0.1 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما سجلت نموا نسبته 0.6 في المئة، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام السابق 2017 بما يعادل 1.62 مليار ريال.

وتشكل استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية الربع الأول من العام 2018 نحو 10.3 في المئة من مجموع قيمة أصولها البالغة 295.1 مليار ريال.

يذكر أن قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بلغت قيمتها بنهاية عام 2017 نحو 236.9 مليار ريال محققة تراجعا نسبته 1.2 في المئة مقارنة بقيمتها بنهاية العام السابق له 2016 البالغة نحو 239.7 مليار ريال.