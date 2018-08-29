ما هي تداعيات فشل مفاوضات Brexit على البنوك المركزية؟

أظهرت دراسة لـ"بنك أوف أميركا ميري لانش" أن البنوك المركزية العالمية قد تلجأ لبيع أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني من احتياطياتها في حال خروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تجاري.



وذكرت الدراسة أن المستثمرين بدؤوا باتخاذ خطوات احترازية للوقاية من هبوط #الجنيه_الإسترليني مع تزايد الاحتمالات بحدوث عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق تجاري.



وتُقدر احتياطيات البنوك المركزية حول العالم من الجنيه الإسترليني بحوالي 500 مليار دولار، وهو ما يشكل بحسب صندوق النقد الدولي 4.5% من إجمالي احتياطيات البنوك.