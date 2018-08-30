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37 تريليون دولار قيمة أصول مصارف الصين

المصدر: بكين - وام
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بلغت أصول المصارف الصينية 253.4 تريليون يوان ما يعادل 37 تريليون دولار، حتى نهاية يوليو الماضي، بحسب بيانات صادرة عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية بزيادة 7.5% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات الصادرة إلى ارتفاع التزامات المقرضين حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 7.1%، لتصل إلى 233.8 تريليون يوان، فيما بلغ إجمالي قيمة أصول أكبر 5 مصارف داخل الصين، وهي البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك الصين للتعمير وبنك الاتصالات، 90.4 تريليون يوان بما يمثل 35.5% من إجمالي أصول القطاع.

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