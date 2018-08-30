37 تريليون دولار قيمة أصول مصارف الصين

بلغت أصول المصارف الصينية 253.4 تريليون يوان ما يعادل 37 تريليون دولار، حتى نهاية يوليو الماضي، بحسب بيانات صادرة عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية بزيادة 7.5% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات الصادرة إلى ارتفاع التزامات المقرضين حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 7.1%، لتصل إلى 233.8 تريليون يوان، فيما بلغ إجمالي قيمة أصول أكبر 5 مصارف داخل الصين، وهي البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك الصين للتعمير وبنك الاتصالات، 90.4 تريليون يوان بما يمثل 35.5% من إجمالي أصول القطاع.