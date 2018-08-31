تحويلات المصريين بالخارج قفزت 41% لـ 26.5 مليار دولار

بنسبة كبيرة، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2017 / 2018.

وأوضحت أرقام حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2017 / 2018 ارتفعت بنحو 4.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 21%.

وأوضح "المركزي المصري" أن تحويلات المصريين بنهاية العام المالي الماضي بلغت 26.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

وبنهاية شهر أبريل الماضي، كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت بنسبة 41.2% على أساس سنوي.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 2.3 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل تحويلات بنحو 1.7 مليار دولار في أبريل 2017 بنسبة زيادة تقدر بنحو 35.29%.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017 / 2018 بقيمة 3.6 مليار دولار.

فيما أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 24.1% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي 2017 / 2018، على أساس سنوي.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع اجمالي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل نحو 44.315 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو بارتفاع بلغ نحو 57 مليون دولار.