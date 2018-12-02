السعودي للاستثمار: شراء حصة ميزوهو وتحويلها لأسهم خزينة

أعلن البنك السعودي للاستثمار أن مجلس إدارة البنك قد وافق على عملية شراء حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة في البنك بتاريخ 29 نوفمبر 2018.

وأوضح البنك في بيان له على "تداول"، أن الأسهم المزمع شراؤها جميعها أسهم عادية وسيقوم بتمويل عملية الشراء من مصادره الداخلية.

وأشار إلى أن نسبة أسهم الخزينة الموجودة لديه حاليا تمثل 7.5% من رأس ماله، وأن عملية الشراء ستتم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي من المقرر الإعلان عنها لاحقًا، مبينا أن هذه الأسهم لن تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.

ولفت إلى أنه سيستوفي جميع الشروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات قبل القيام بعملية الشراء وسيقوم بالإعلان لاحقًا لتزويد السادة المساهمين بالتقرير الصادر من المحاسب القانوني.