"المركزي اليمني" ينتظر ودائع بقيمة 3 مليارات دولار

قال محافظ البنك #المركزي_اليمني محمد زمام إن البنك ينتظر ودائع بقيمة 3 مليارات دولار من مصادر أجنبية.

وأضاف، لوكالة الأنباء اليمنية السبت، "البنك المركزي سيتخذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية وأن هناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة".

وكان اجتمع كبار المسؤولين والسفراء من المملكة العربية #السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في الرياض، في 15 نوفمبر الماضي، لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.

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وتم في الاجتماع اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار #الريال_اليمني .

شملت تلك الخطوات إجراءات الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضا إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.

وشددت اللجنة على أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن ما زال هشا، مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، وتحث الدول الأربع المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن.

ووافقت دول الرباعية على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهريا بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.