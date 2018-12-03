"هيرميس" تتوقّع نتائج جيدة للبنوك الكويتية بـ2019

توقّع تقرير حديث صادر عن المجموعة المالية "إي إف جي هيرميس" أن تشهد #البنوك_الكويتية ارتفاعاً في أرباحها السنوية خلال العام 2019، مستفيدة من قدرتها على تقديم المزيد من القروض، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة نحو الإنفاق على المشاريع، وتحسّن ثقة المستهلك، بحسب تقرير نشرته صحيفة الرأي الكويتية.

وكانت البنوك الكويتية قد حققت أقوى نمو في الأرباح بين نظرائها من البنوك الأخرى في دول الخليج، مسجلة زيادة بنحو 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 14% للبنوك الإماراتية و10% للبنوك السعودية.

من جانب آخر، قدّرت "إي إف جي هيرميس"، أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت بنحو 2.8% العام الحالي، ونحو 3.2% في 2019، مقارنة مع 2.2% خلال 2017، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الزيادة في الإنفاق الحكومي منذ 2015 والتركيز على الاستثمار في البنية التحتية من المرجح أن تعود بالفائدة على بقية الاقتصاد، وتعزز من النمو غير النفطي.

ولفتت "إي إف جي هيرميس" إلى أن الوضع المالي للكويت من ضمن الأقل تأثراً بالتغيرات في #أسعار_النفط، كونها تحتاج فقط إلى سعر تعادل بنحو 47 دولارا للبرميل، وهو الأقل على مستوى منطقة الخليج.