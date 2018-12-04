ستاندرد آند بورز:توقعات سلبية لبنوك قطر والعاملة بتركيا

أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في تقرير "توقعات البنوك العالمية لعام 2019" إلى أن النظرة تبقى مستقرة تجاه البنوك الخليجية للعام المقبل، في غياب أي صدمات جيوسياسية متوقعة، وحذرت من أن انخفاض #أسعار_النفط مؤخرا قد ينعكس سلبا على أعمال تلك البنوك. ورأت أن متوسط تصنيف #المصارف_الخليجية هو BBB+.

وقالت الوكالة إن نمو #القروض_المصرفية_الخليجية يفترض أن يستقر عند نسبة 5% في عام 2019، تزامنا مع ارتفاع النمو الاقتصادي في المنطقة بشكل عام بفعل قوة الاستتثمارات العامة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" استقرار ربحية البنوك الخليجية (مع عائد على الأصول بحوالي 1.6%، وهامش الفائدة الصافي 3% في 2018)، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الودائع غير المدرة للفائدة.

وحذرت الوكالة من أن العمليات الخارجية لبعض البنوك الخليجية قد تواجه مخاطر، متوقعة أن تتأثر جودة أصول بعض تلك المصارف العاملة في #تركيا.

ولفتت إلى أن ثلاثة أرباع البنوك الخليجية الـ24 التي تصنفها الوكالة تملك رؤية مستقرة، موضحة أن التوقعات السلبية تتركز في قطر وفي عدد قليل من مصارف المنطقة بسبب ارتفاع مخاطر عملياتها الخارجية.