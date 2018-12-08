1.2 تريليون درهم موجودات 4 بنوك بأبوظبي

ارتفعت الموجودات الإجمالية لبنوك #أبوظبي الأربعة المدرجة في #البورصة بقيمة 70.1 مليار درهم بنمو 6% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 لتبلغ 1.235 تريليون درهم وفقا لبيانات صادرة عن القطاع المصرفي.

وتشكل موجودات بنوك أبوظبي المدرجة بالبورصة، 43.5% من إجمالي موجودات البنوك العاملة بدولة الإمارات وعددها 60 بنكاً نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك مقارنة مع 43.2% بنهاية عام 2017، بحسب صحيفة الاتحاد.

وتظهر البيانات أن إجمالي موجودات بنوك أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي «أبوظبي الأول»، «أبوظبي التجاري»، «الاتحاد الوطني» ومصرف أبوظبي الإسلامي، كانت تبلغ 1.165 تريليون درهم بنهاية عام 2017.

ووفقاً للبيانات المفصح عنها للبنوك، فإن إجمالي الزيادة في القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك الأربعة لعملائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت نحو 25.6 مليار درهم، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان لديها 4% إلى 667 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2018، مقارنة مع رصيد بلغ 641.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.

واستحوذت بنوك أبوظبي المدرجة بالبورصة على 40.7% من إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك الـ60 العاملة في دولة الإمارات حتى نهاية الربع الثالث من العام 2018.

وارتفع رصيد الودائع المجمعة للبنوك الأربعة 59 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بنمو بلغت نسبته 8% ليبلغ 797 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، لتستحوذ بذلك على 46% من الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بدولة الإمارات.