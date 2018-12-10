ستاندرد تشارترد يخفض وظائف في أنشطة التجزئة بالإمارات

قالت مصادر مطلعة إن بنك ستاندرد تشارترد يخفض وظائف في أنشطته للتجزئة المصرفية بالإمارات لأسباب من بينها تحول المزيد من عملاء البنك للخدمات الرقمية.



وأفاد مصدران أن البنك خفض أيضا عدد العاملين في قطاعات أخرى بالبنك بما في ذلك أقسام تقديم الخدمات المصرفية للشركات وتقديم الخدمات التجارية في إطار عملية تغيير عالمية.



وقال البنك في بيان "أحرز ستاندرد تشارترد تقدما كبيرا في تنفيذ خطة التحول التي وضعها في 2015، وسوف نوضح كيف سنطور المجموعة ونحقق عائدات أعلى في النتائج المالية لعام 2018 في فبراير (شباط)".



ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن خفض الوظائف.



وقال مصدران آخران إن البنك يجري تغييرات على أنشطته للتجزئة المصرفية، بما في ذلك تشجيع العملاء على التحول للخدمات الرقمية.



وأضاف المصدران أن الإمارات يرتفع بها معدل انتشار استخدام التكنولوجيا الرقمية بين العملاء، مقارنة ببعض الدول الأخرى التي يعمل فيها البنك.



وقال أحد المصادر إن البنك يركز أيضا على ترتيب أولوياته وتقديم خدمة تجزئة مصرفية مرتفعة المستوى.



ويظهر موقع البنك أن لديه 8 أفرع في الإمارات.



ويشرف الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، بيل وينترز، على عملية إصلاح استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى خفض النفقات وتحقيق عوائد أعلى في المدى المتوسط.