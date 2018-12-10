ماهي الشروط التي يطلبها المركزي الإماراتي لإصدار شيكات؟

قال #مصرف_الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الاثنين، إنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر شيكات لهم.



وذكر البنك المركزي أنه طلب من #البنوك في تعميم إصدار دفاتر شيكات للعملاء الجدد تحتوي على 10 شيكات بحد أقصى.