عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

ماهي الشروط التي يطلبها المركزي الإماراتي لإصدار شيكات؟

المصدر: دبي - رويترز
رابط مختصر

قال #مصرف_الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الاثنين، إنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر شيكات لهم.

وذكر البنك المركزي أنه طلب من #البنوك في تعميم إصدار دفاتر شيكات للعملاء الجدد تحتوي على 10 شيكات بحد أقصى.

كلمات دالّة

#البنوك, #مصرف الإمارات

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر