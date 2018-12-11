محافظ المركزي الهندي يستقيل وتساؤلات عن استقلالية البنك

أعلن محافظ البنك المركزي الهندي استقالته بشكل مفاجئ من منصبه، بعد صراعات استمرت لعدة أشهر مع الحكومة أثارت تساؤلات حول استقلالية البنك.

وقال " Urjit Patel " إن الاستقالة جاءت "لأسباب شخصية".

ومارست حكومة رئيس الوزراء Narendra Modi ضغوطا مستمرة على البنك المركزي لتخفيف القيود على الإقراض للبنوك الحكومية، التي يعاني الكثير منها من نسب عالية من الديون المشكوك في تحصيلها.

كما سعت للحصول على احتياطيات البنك لتمويل عجز الموازنة، وتخفيف أزمة السيولة.

و تراجعت الروبية الهندية بـ1.6% أمام الدولار، وهي أكبر نسبة هبوط منذ أغسطس الماضي.