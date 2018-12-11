مصادر: البنوك السعودية تقترب من اتفاق مع هيئة الزكاة

قالت مصادر مصرفية إنه من المتوقع أن تتوصل #بنوك_السعودية إلى اتفاق مع #هيئة_الزكاة قبل نهاية العام لحل الخلاف بشأن زيادة الالتزامات.

وحصل عدم اتفاق منذ بداية العام تقريبا بشأن مدفوعات إضافية للزكاة بأثر رجعي عن سنوات تعود إلى 2002.

وقالت المصادر إن البنوك اعترضت على المدفوعات الإضافية ولكنّ الجانبين اقتربا من التوصل لحل وسط، وأضاف أحد المصادر أنه سيجري حساب الزكاة بنسبة 10% من أرباح البنك.

وكان الحساب السابق للهيئة العامة للزكاة والدخل يستند إلى 2.5% من رأسمال البنك.

ولم ترد الهيئة على طلب للتعقيب أرسل من خلال البريد الإلكتروني.