الكويت تسحب 1.6 مليار دولار من أرصدتها بالقطاع المصرفي

كشفت بيانات #بنك_الكويت_المركزي الصادرة أمس لشهر أكتوبر 2018، عن سحب الحكومة الكويتية 500 مليون دينار (ما يعادل 1.6 مليار دولار) من أرصدتها بالقطاع المصرفي الكويتي خلال عام، ليصل إجمالي ودائعها بالبنوك الكويتية إلى 6.4 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، منخفضة بنسبة 7.2% مقارنة بمستوياتها في أكتوبر 2017 البالغة نحو 6.9 مليار دينار.

وعلى صعيد الائتمان لدى #البنوك_الكويتية، فقد شهد ارتفاعا شهريا طفيفا خلال أكتوبر الماضي مرتفعا بنسبة 0.3% بشهر سبتمبر الماضي.

وعلى مدار عام، نما الائتمان بنسبة 2.8% ليبلغ 36.6 مليار دينار أو 121 مليار دولار، وذلك مقارنة بأكتوبر من العام 2017.

وبالمقابل، فقد تراجع نمو ودائع القطاع الخاص في البنوك الكويتية بنسبة 0.3% في شهر أكتوبر، مقارنة مع سبتمبر، حيث بلغ 37 مليار دينار أو نحو 122 مليار دولار.

وعلى صعيد سنوي، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6% وبقيمة ملياري دينار، مقارنة مع مستوياتها في أكتوبر 2017.

وبنهاية شهر سبتمبر الماض، قرر بنك الكويت المركزي تثبيت سعر الخصم عند 3%، على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.