المركزي التركي يثبت أسعار الفائدة مع هبوط التضخم

أبقى البنك المركزي التركي #سعر_الفائدة الرئيسي دون تغيير كالمتوقع، الخميس، بعد تراجع التضخم من ذروته في 15 عاما، لكن تغييرا في لهجة بيان السياسة النقدية الصادر من البنك يشير إلى تيسير نقدي محتمل في المستقبل.

واستقر سعر إعادة الشراء ( #ريبو) لأجل أسبوع عند 24%، ليظل مرتفعا 11.25 نقطة مئوية منذ بداية العام الحالي، لمواجهة التضخم المتصاعد ودعم العملة التي فقدت في مرحلة ما نحو نصف قيمتها أمام الدولار.

وقالت لجنة #السياسة_النقدية بالمركزي التركي في بيان "قررت اللجنة الإبقاء على موقف السياسة النقدية المشددة لحين ظهور تحسن كبير على آفاق التضخم".

وفي بيانات سابقة، قالت اللجنة إنها ستبقي على السياسة المشددة "بشكل حازم"، لكن هذه الكلمة غابت عن البيان هذه المرة.

وارتفعت الليرة التركية إلى 5.3050 ليرة للدولار عقب القرار، من 5.3560 ليرة للدولار قبله مباشرة. وبحلول الساعة 1358 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 5.3285 ليرة للدولار.

ويريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة، تراجع تكلفة الائتمان للشركات لتعزيز النشاط الاقتصادي، الذي فقد الزخم في الربع الثالث.

وقوضت دعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة الثقة في قدرة البنك المركزي على كبح التضخم بشكل كاف، بعدما بلغ أعلى مستوياته في 15 عاما متجاوزا 25% في أكتوبر، مبتعدا عن المستوى المستهدف رسميا البالغ 5%.

وتراجع التضخم السنوي في نوفمبر بدعم من تخفيضات ضريبية وخصومات في أسعار منتجات وارتفاع الليرة. وأثار ذلك مخاوف بين المستثمرين من تيسير نقدي مبكر.

كان جميع الخبراء الاقتصاديين العشرين الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبقي البنك #المركزي_التركي على سعر الريبو دون تغيير.

ولا تزال الليرة، التي عوضت بعض خسائرها، منخفضة نحو 30%، هذا العام بما يؤجج المخاوف بشأن التأثير الأوسع نطاقا على الاقتصاد والبنوك.