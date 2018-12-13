"بنك الرياض" يوصي بتوزيع أرباح بـ4% للنصف الثاني 2018

أوصى مجلس إدارة #بنك_الرياض ، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4% من رأس المال (ما يعادل 0.40 ريال للسهم)، كأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2018.

ولفت إلى أن إجمالي المبلغ الموزع يقف عند 1.2 مليار ريال، في حين أن عدد الأسهم تبلغ 3,000,000,000 سهم.

هذا وقد سبق للبنك توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 1.11 مليار ريال سعودي عن النصف الأول من السنة المالية 2018 للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في تاريخ 08/07/2018 بواقع 0.37 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 3.7% من قيمة السهم الاسمية.

وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 مبلغ وقدره 2.31 مليار ريال بواقع 0.77 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 7.7% من القيمة الأسمية للسهم.