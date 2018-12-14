مركزي البحرين ينشر مسودة قواعد بخصوص الأصول الرقمية

قال #مصرف_البحرين_المركزي إنه أصدر مسودة قواعد لتنظيم عمل مشغلي #الأصول_الرقمية، في أحدث علامة على مساعي المملكة الرامية لوضع نفسها في مصاف رواد #التكنولوجيا_المالية في المنطقة.



وذكر البنك أنه أصدر ورقة استشارية تتضمن مسودة توجيهات لمشغلي منصات الأصول المشفرة، بما في ذلك قواعد تتعلق بالترخيص والرقابة على #خدمات_الأصول_المشفرة.



والأصول المشفرة، التي تشمل #العملات_المشفرة، هي أصول رقمية تستخدم التشفير في تأمين المعاملات المالية.



وتشمل القواعد أيضا إجراءات لحماية مصالح العملاء والمعايير التكنولوجية والأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر، بحسب البنك.



واتخذت البحرين من التكنولوجيا المالية سبيلا لمحاولة تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات المصرفية وأنشطة الأعمال، وأطلقت بالفعل بيئة رقابية تجريبية تسمح للشركات باختبار وتطوير منتجاتها في بيئة افتراضية.



وفي أنحاء أخرى بالخليج، بدأت الإمارات العربية المتحدة والسعودية في تطوير #التكنولوجيا_المالية لاستخدامها في عمليات تسوية عبر الحدود، بما في ذلك مشروع عملة رقمية، حسبما قال محافظ مصرف الإمارات المركزي أمس الأربعاء.