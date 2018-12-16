الصين تدرس استخدام الاحتياطيات لدعم استقرار اليوان

قال مستشار لدى #بنك_الشعب_الصيني، إنه يجب على بلاده استخدام الاحتياطيات لوقف هبوط العملة المحلية دون مستوى 7 يوان للدولار.

وأكد المسؤول أن استخدام #المركزي_الصيني للاحتياطيات الأجنبية للمحافظة على سعر الصرف، ستكون تكلفته أعلى بكثير إذا تراجعت العملة إلى ما دون مستوى سبعة يوان للدولار، مشيرا إلى أن المركزي لن يستطيع في هذه الحالة تجنب حدوث مضاربات في السوق وهروب رأس المال.

وخسر #اليوان نحو 7% من قيمته منذ بداية العام ليقترب من مستوى 7 يوان لكل دولار، وهو المستوى الذي لم تسجله العملة الصينية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.