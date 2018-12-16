المركزي الإماراتي يدعم "بنك الاستثمار" بعد أزمة قروض

قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد، إنه سيدعم بنك الاستثمار "بكافة تسهيلات السيولة المتاحة".

وأشار المصرف المركزي في بيان إلى أنه يعمل مع البنك وحكومة الشارقة لوضع خطـة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله.

ويقع بنك الاستثمار في الشارقة، وقد تضرر بفعل مستويات مرتفعة من القروض المعدومة في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تعرضه لسوقي العقارات والبناء.

وقال البنك إن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأسماله من حكومة الشارقة، وهو ما سيجعلها مستثمراً استراتيجياً رئيسياً فيه.

وقال مصرف الإمارات المركزي إنه سيقوم "بدعم بنك الاستثمار بكافة تسهيلات السيولة المتاحة، والتي ستظل تحت تصرف بنك الاستثمار إذا احتاجها في أي وقت".