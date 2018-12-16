رئيس الإمارات يأمر بإعادة تشكيل مجلس البنك المركزي

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، أنه تقرر إعادة تعيين محافظ البنك مبارك راشد خميس المنصوري للأعوام الأربعة المقبلة.

ووفقاً للمرسوم، يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، من الأعضاء التالية أسماؤهم، وذلك لمدة 4 سنوات: حارب مسعود حمد الدرمكي رئيساً لمجلس الإدارة، وعبدالرحمن صالح آل صالح نائباً للرئيس، ومبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي عضواً، ويونس حاجي الخوري عضواً، وخالد محمد سالم بالعمى عضواً، وخالد أحمد حميد الطاير عضواً، وعلي محمد بخيت المداوي الرميثي عضواً.