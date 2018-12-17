الأردن: جدولة قروض سعودية بـ114 مليون دولار لـ20 عاماً

وقعت الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بجدولة 19 قرضاً مستحقاً على الحكومة الأردنية بإجمالي 114 مليون دولار لمدة 20 عاماً، منها 5 سنوات فترة سماح.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة الأردن للتخفيف من أعباء خدمة الدين العام، كما تأتي هذه الخطوة في إطار سعي السعودية لدعم الأردن ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته الاقتصادية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما وقع الجانبان الأردني والسعودي على اتفاقية تمكن الحكومة من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية للأردن بسقف (20) مليون دولار، يتم تغذيته عند وصول رصيد الحساب إلى 5 ملايين دولار من خلال حساب لدى البنك المركزي الأردني.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعتبر شريكاً أساسياً للأردن، ولا يزال للصندوق أيضاً بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية في الأردن، الذي يعد من أوائل الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها الصندوق، من خلال القروض الميسرة خلال السنوات الماضية، إذ ساهم الصندوق بتمويل 20 مشروعاً ذا أولوية اقتصادية واجتماعية بحوالي 488 مليون دولار خلال الفترة (1975-2017)، وتوزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاعي المياه والطاقة.