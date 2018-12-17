بنك البلاد ينوي رفع رأسماله لـ 7.5 مليار ريال بمنح أسهم

أوصى مجلس إدارة #بنك_البلاد المدرج بسوق الأسهم السعودية، بزيادة رأسمال البنك عن طريق منح أسهم، لتكون الزيادة بمقدار 1.5 مليار ريال من 6 مليارات ريال إلى 7.5 مليار ريال.

ونشر البنك توصيته على موقع السوق المالية السعودية #تداول، اليوم الاثنين، موضحاً أن نسبة الزيادة في رأس المال ستكون 25%.

وسيكون عدد #الأسهم_الممنوحة بهذه الزيادة "سهم لكل 4 أسهم مملوكة".

وأشار بنك البلاد إلى حجم الزيادة في رأسماله من 600 مليون سهم إلى 750 مليون سهم.

وأعلن أن الهدف من رفع رأس المال يتمثل في "تعزيز موارد البنك" عن طريق "رسملة 1500 مليون ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة".

وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول من انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وقال بنك البلاد إن أسهم المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.