ثري كويتي يزاحم قائمة كبار ملاك البنوك

علمت "العربية" من مصادر مطلعة أن مالكاً جديداً سيدخل قائمة ملاك #بنك_وربة، أحدث بنك كويتي تأسس قبل 8 أعوام.

وقالت المصادر إن المالك الجديد، #صالح_الشلفان، هو أحد الأثرياء الجدد في الكويت الذي يدخل قائمة ملاك البنوك، المعروفة تاريخيا بملكيتها للعائلات الثرية المسيطرة على معظم مفاصل القطاع الخاص الكويتي.

ولا توجد معلومات كثيرة عن الشلفان، لكن المصادر ترجح أن ثروته مكتسبة بالوراثة.

وكان بنك #الكويت_المركزي سمح قبل أسبوعين للشلفان بتملك حصة في بنك وربة تصل إلى 15%، لكن معلومات "العربية" تفيد أن حصته قد تكون وصلت إلى 13% من خلال الاكتتاب الخاص الذي طرحه البنك مؤخراً وأغلق على تغطية كاملة.

ورغم أن "المركزي" سمح لمجموعة الساير برفع نسبتها في البنك لتصل إلى 15%، إلا أن المصادر تؤكد أن الحصة استقرت عند 10% كما هي ظاهرة في قائمة كبار الملاك في البنك على موقع البورصة الإلكتروني، ولم ترفعها المجموعة في الاكتتاب الأخير.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تملك نسبة 25% في البنك إلى جانب مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة 7% تقريبا.