المركزي الصيني يستأنف ضخ السيولة عبر السوق المفتوحة

ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن البنك المركزي الصيني استأنف عملياته في السوق المفتوحة، أمس الاثنين، مسجلاً نهاية فترة توقف لمدة 36 يومًا، وإضافة السيولة النقدية إلى النظام المالي.

وقد أجرى بنك الشعب الصيني عمليات إعادة شراء عكسي بقيمة 160 مليار يوان (23.2 مليار دولار أميركي) على مدى سبعة أيام، وهي عملية ضخ للسيولة يقوم البنك المركزي من خلالها بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال العطاءات، مع اتفاق لبيعها مرة أخرى في البورصة مستقبلا.

وقال البنك المركزي في موقعه على الإنترنت إن هذه الخطوة تهدف إلى تعويض تأثير العوامل مثل مدفوعات الضرائب وإصدار السندات الحكومية ودفع المؤسسات المالية لنسب متطلبات الاحتياطي، والإحتفاظ بالسيولة عند مستوى معقول وكافٍ. وقد حافظ البنك على سعر الفائدة لهذه العملية عند 2.55%.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحافظ البنك المركزي على السيولة عند مستوى معقول إلى حد ما في الأسابيع المقبلة، لمواجهة الضغوط الاقتصادية ذات المنحى الهبوطي.

وانخفض سعر الفائدة بين البنوك في شانغهاي الاثنين، والذي يقيس التكلفة التي تقرضها البنوك لبعضها البعض، إلى 2.625%. في حين ارتفع معدل القروض لشهر واحد إلى 3.002%، وهو أعلى مستوى منذ الـ27 من يوليو الماضي.