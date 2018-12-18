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المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 2.25%

المصدر: الرباط – رويترز
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أبقى #بنك_المغرب_المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، اليوم الثلاثاء، قائلاً إن تكاليف الاقتراض الحالية متماشية مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.

وقال البنك المركزي، في بيان، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم، الذي تحركه بشكل رئيسي أسعار الغذاء، 2% في 2018، ثم يتراجع إلى 1% في 2019، و1.2% في 2020.

كلمات دالّة

#الاقتصاد المغربي, #أسعار الفائدة, #التضخم في المغرب, #بنك المغرب المركزي

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