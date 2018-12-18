هيئة التأمين البحرينية تعطل اندماج "بيتك-الأهلي المتحد"

كشفت صحيفة الراي الكويتية أن "ما يعطل صدور قرار بخصوص الاندماج بين #بيت_التمويل_الكويتي وبنك #الأهلي_المتحد البحريني، هو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين، التي تمتلك 10.02% بالمجموعة، حيث تفضل أن يتم الاندماج عن طريق (الدفع النقدي) وليس بنظام تبادل الأسهم بين الجهتين"، بحسب ما قالته مصادر مطلعة للصحيفة.

وأضافت أنه "لا يوجد أي نية لدى بيتك بالدفع النقدي لمساهمي الأهلي المتحد".

وقالت الصحيفة إن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) وافق مبدئياً على سعر تبادل الأسهم في صفقة #الاندماج مع مجموعة الأهلي المتحد - البحرين.

وذكرت المصادر أن "سعر التبادل الذي حددته الجهات الاستشارية العالمية ممثلة ببنكي (كريدي سويس) و(إتش أس بي سي) هو عبارة عن سهم واحد من بيتك مقابل نحو 2.4 سهم من الأهلي المتحد"، مؤكدة أن "المضي قدماً في الصفقة يتطلب أولاً موافقة الجهات الرقابية في الكويت والبحرين، وعلى رأسها البنوك المركزية، ومساهمو المجموعتين تمهيداً للبدء بالفحص النافي للجهالة، والذي يتطلب نحو 3 أشهر".

ولفتت إلى أنه بموافقة "بيتك المبدئية على سعر التبادل، تكون الموافقة أحادية وغير كافية للمضي قدماً في بقية الإجراءات، حيث لم يقرر مجلس إدارة المتحد البحرين حتى الآن موقفه الرسمي من التقييم".

وأشارت إلى أن "تحديد السعر النهائي لتبادل السهمين سابق لأوانه، إذ سيتم تحديده بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة، وهو يعتمد على جودة الأصول والمخصصات وغيرها من العوامل الفنية الأخرى".