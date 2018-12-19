"بيتك" ينفي موافقته على سعر التبادل مع "الأهلي المتحد"

نفى بيت التمويل الكويتي (بيتك) الخبر الذي نُشر بصحيفة الراي الكويتية أمس بخصوص موافقة البنك على سعر التبادي مع #البنك_الأهلي_المتحد البحريني فيما يتعلق بموضوع الاندماج مع الأخير.

وقال #بيتك في بيان صحافي للبورصة الكويتية، إن الخبر ليس له أساس من الصحة، حيث لم يجتمع مجلس إدارة البنك حتى الآن لمناقشة الموضوع المُشار إليه.

وبدوره، قال البنك الأهلي المتحد (البحرين) في إفصاح آخر للبورصة الكويتية، إن الخبر لم يصدر عن إدارة البنك، وبالتالي لا يسع البنك التعليق عليه.

وكانت صحيفة الراي الكويتية قد ذكرت في عددها الصادر اليوم، أن "مجلس إدارة بيتك وافق مبدئياً على سعر تبادل الأسهم" في صفقة الاندماج مع الأهلي المتحد البحريني، كما قالت مستندة إلى تصريحات مصادر مطلعة إن "ما يعطل صدور قرار بخصوص الاندماج بين #بيت_التمويل_الكويتي وبنك الأهلي المتحد البحريني، هو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين، والتي تمتلك 10% بالمجموعة، التي تفضل أن يتم الاندماج عن طريق (الدفع النقدي) وليس بنظام تبادل الأسهم بين الجهتين".