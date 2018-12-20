17 مليارا تسويات بنوك السعودية.. والراجحي الأكثر تأثراً

توصلت #البنوك_السعودية لتسويات مع هيئة الزكاة والدخل عن السنوات السابقة، وحتى نهاية عام 2017، بقيمة 16.7 مليار ريال.

إذ إن مصرف الراجحي هو الأكثر تأثراً بتسوية بلغت 5.4 مليار ريال.

ولن تدخل مبالغ التسويات في قوائم الأرباح والخسائر، بل سيتم خصمها من حقوق المساهمين.

وحسب إحصائية للعربية، يبلغ صافي أثر التسويات على حقوق مساهمي البنوك نحو 9.7 مليار ريال، علما بأن 3 بنوك ستخصم كامل قيمة التسوية من حقوق المساهمين، هي الراجحي والجزيرة والسعودي الفرنسي.

هذا وأعلن مصرف الإنماء أن تسوية المطالبات الزكوية لن يترتب عليها أي مقابل يدفعه المصرف للهيئة، وسيكون للمصرف رصيد دائن لدى الهيئة، مضيفاً أن التسوية ستؤدي إلى تغير إيجابي غير جوهري في حقوق المساهمين.

إفصاحات البنوك

وكان أعلن بنك الرياض، الخميس، أنه قد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في #السعودية، على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة، وحتى نهاية السنة المالية 2017م، مقابل دفع مبلغ قدره 2,969,722,864 ريالا.

وأوضح البنك في بيان على موقع #السوق_السعودية "تداول" أن التسوية سينتج عنها تغير حقوق المساهمين بانخفاض بمبلغ 787,348,165 ريالا، كما أن التسوية سوف تشمل السنة المالية 2018م، وسيفصح البنك عن المبلغ المستحق عنها في القوائم المالية لاحقاً.

من جانبه، أعلن البنك الأهلي التجاري بالمثل أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017م، مقابل دفع مبلغ قدره 182,684,611 ريالا.

وأوضح البنك الأهلي التجاري أن التسوية سينتج عنها تغير حقوق المساهمين بارتفاع بمبلغ 105 ملايين ريال.

أما بنك الجزيرة فأعلن أن تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017م، تمت مقابل دفع مبلغ قدره 551,497,746 ريالا. وقال في بيان على "تداول" إن التسوية سينتج عنها تغير حقوق المساهمين بانخفاض بمبلغ 551,497,746 ريالا.

وقال مصرف الراجحي إن التسوية الخاصة به جاءت مقابل دفع مبلغ قدره 5,405,270,925 ريالا، مع إجراء تغير أيضاً في حقوق المساهمين بانخفاض بمبلغ 5,405,270,925 ريالا.

من جانبه، أعلن البنك السعودي البريطاني (بنك ساب) أنه قد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017م، مقابل دفع مبلغ قدره 1,628,069,719ريالا.

وأوضح أن التسوية سينتج عنها تغير حقوق المساهمين بانخفاض بمبلغ 1,128,069,719ريالا، فيما قال بنك البلاد إنه اتفق أيضاً مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017م، مقابل دفع مبلغ قدره 392.8 مليون ريال.

وأشار إلى أن التسوية سينتج عنها انخفاض في حقوق المساهمين بمبلغ 392.8 مليون ريال.

الإنماء.. تسوية بدون مقابل

أما مصرف الإنماء فصرح بأن تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017م، لن يترتب عنها أي مقابل يدفعه المصرف للهيئة، وسيكون للمصرف رصيد دائن لدى الهيئة.

وأضاف المصرف أن التسوية ستؤدي إلى تغير إيجابي غير جوهري في حقوق المساهمين.

وكافة البنوك نوهت في بياناتها إلى أن التسوية سوف تشمل السنة المالية 2018م، وستفصح عن المبالغ المستحقة عنها في القوائم المالية لاحقاً.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان كشف في مقابلة مع "العربية"، عن تسويات كبيرة مقبلة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص. فيما كانت التوقعات تشير إلى أن #بنوك_السعودية ستتوصل إلى اتفاق مع #هيئة_الزكاة قبل نهاية العام، لحل الخلاف بشأن زيادة الالتزامات، بعد خلاف منذ بداية العام تقريباً بشأن مدفوعات إضافية للزكاة بأثر رجعي عن سنوات تعود إلى 2002.

وقد جاءت باقي التسويات كالتالي:

*مجموعة سامبا المالية

مبلغ التسوية: 2,316 مليون ريال

تغير حقوق المساهمين : انخفاض بمبلغ 1,816 مليون ريال

*البنك السعودي الفرنسي

مبلغ التسوية: 1,510,669,452 ريال

تغير حقوق المساهمين: انخفاض بمبلغ 1,510,669,452 ريال

*البنك الأول

مبلغ التسوية: 374,475,908 ريال

تغير حقوق المساهمين : انخفاض بمبلغ 100,407,435 ريال

*البنك العربي الوطني

مبلغ التسوية: 649.023.577 ريال

تغير حقوق المساهمين: ارتفاع بمبلغ 1.113.261.396 ريال

*البنك السعودي للاستثمار

مبلغ التسوية: 775,448,650 ريال

تغير حقوق المساهمين: انخفاض بمبلغ 775,448,650 ريال