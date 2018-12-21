الإمارات تودع 3 مليارات دولار في المركزي الباكستاني

أعلنت دولة #الإمارات عزمها إيداع ثلاثة مليارات دولار (بما يعادل 11 مليار درهم) في البنك المركزي الباكستاني لدعم السياسة المالية والنقدية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأوضح #صندوق_أبوظبي_للتنمية في بيان له، اليوم الجمعة، أنه سيودع ثلاثة مليارات دولار في البنك #المركزي_الباكستاني خلال الأيام المقبلة لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك .

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية مول ثمانية مشاريع تنموية في #باكستان بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم منها 931 مليون درهم على هيئة منح.. وغطت تمويلات الصندوق مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والصحة والتعليم والطرق.