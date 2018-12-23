قفزة بالودائع والحسابات الجارية في بنوك مصر.. كم بلغت؟

أظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك في #مصر ليصل إلى 4261.3 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة زيادة بلغت نحو 49.7% عن العام المالي 2015 / 2016.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم، أن الزيادة بلغت نحو 1415.2 مليار جنيه نتيجة لزيادة أرصدة الودائع والحسابات الجارية بقيمة 911.7 مليار جنيه وبنسبة زيادة 43.1%.

الودائع والحسابات الجارية

وأشار إلى أن الودائع والحسابات الجارية تمثل نسبة 71.1% من إجمالي الخصوم بالمركز المالي، نتيجة لزيادة القدرة المالية للبنوك، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة القروض طويلة الآجل والأرصدة النقدية بالصندوق بنسبة كبيرة في جانب الأصول.

ولفت جهاز الإحصاء المصري إلى ارتفاع قيمة الودائع والحسابات الجارية بالبنوك لتصل إلى 3027.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 43.1% عن العام السابق عليه، إضافة إلى استحواذ بنوك القطاع الخاص على نحو 53.2% من الودائع وبقيمة بلغت 1609.6 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 36.6%.

استثمارات البنوك المالية

وأشار إلى أن قيمة استثمارات البنوك المالية ارتفعت لتصل إلى 1416.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.4% عن العام السابق، وتمثل نسبة 46.8% من إجمالي الودائع والحسابات الجارية بالبنوك، مؤكدًا أن بنوك القطاع العام استحوذت على نحو 52.6% من الاستثمارات المالية وبقيمة بلغت 745.4 مليار جنيه وبنسبة زيادة 10.4%.

ولفت إلى زيادة قيمة القروض والسلفيات من البنوك لتصل إلى 1418.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 51.4% عن العام السابق، إضافة إلى استحواذ بنوك القطاع الخاص على نحو 56.8% من القروض وبقيمة بلغت 806.1 مليار جنيه وبنسبة زيادة 48.2%.

التأمين للقطاعين العام والخاص

وفيما يتعلق بشركات التأمين للقطاعين العام والخاص، أوضح جهاز الإحصاء المركز المالي لشركات التأمين ارتفع ليصل إلى 98.1 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة 49.0% عن العام السابق عليه، مرجعًا السبب لارتفاع أرصدة الاستثمارات وقيمة حقوق حملة الوثائق.

وذكر أن أرصدة الاستثمارات ارتفعت لتصل إلى 85.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 49.7%، حيث تمثل نسبة 87.2% من إجمالي الأصول بالمركز المالي، كما ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق لتصل إلى 54.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 18.3%، حيث تمثل نسبة 55.4% من إجمالي الخصوم بالمركز المالي.

وأكد ارتفاع قيمة الاستثمارات لتصل 85.5 مليار جنيـه بنسبة زيادة 49.7% عن العام السابق عليه، وتركزت الاستثمارات في الأوراق المالية بقيمة 52.5 مليار جنيه تمـثل 61.3% من إجمالي الاستثمارات وبنسبة زيادة قدرها 27.2%.