"المركزي الأردني" يلحق بقطار رفع الفائدة

رفع البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، على أدوات السياسة النقدية كافة، اعتباراً من يوم غد الاثنين.

وبناء على القرار الصادر في بيان اليوم، يرتفع سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي من 4.5 إلى 4.75%، وسعر نافذة الإيداع لليلة واحدة من 3.75 إلى 4%.

وقررت لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، رفع معدل الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الحالي بنسبة 0.25% إلى نطاق 2.25 و2.5%.

وبحسب بيان المركزي الأردني، فإن القرار يأتي في ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الإقليمية والدولية، وانسجاماً مع سياسة البنك بتعزيز أركان الاستقرار النقدي والمصرفي، وضمان تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني.

كما قرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة الممنوحة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، دون تغيير عند مستواها الحالي، والبالغ 1.75% للمشاريع داخل العاصمة، و1% للمشاريع في باقي المحافظات.

وارتفعت قيمة القروض التي منحتها البنوك في الأردن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 5% إلى 25.97 مليار دينار (36.61 مليار دولار)، من 24.73 مليار دينار (34.86 مليار دولار) في نفس الفترة من 2017.