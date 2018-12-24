العربي الوطني يرفع رأسماله 50% ويوزع 850 مليون ريال

أعلن #البنك_العربي_الوطني في السعودية، توصية مجلس إدارته بزيادة رأسمال البنك عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.

وقال البنك في بيان على موقع #السوق_المالية_السعودية (تداول) الإلكتروني اليوم، إن مقدار الزيادة في رأس المال ستكون بنسبة 50%.

وسترفع الزيادة عدد أسهم البنك العربي الوطني، من مليار سهم إلى 1.5 مليار سهم. كما سترفع الزيادة قيمة رأس المال من 10 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال.

وستكون الزيادة برأسمال البنك العربي الوطني عن طريق رسملة مبلغ ملياري ريال من حساب الأرباح المبقاة و3 مليارات ريال من الاحتياطي النظامي.

وبحسب بيان البنك سيكون عدد أسهم المنحة بواقع سهم واحد لكل سهمين يمكلهما المساهم.

وتكون أحقية توزيع أسهم منحة الزيادة في رأس المال، للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأكد البنك أن هدفه من زيادة رأس المال هو "تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة".

توزيع أرباح نقدية

كما أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني في السعودية، في بيان منفصل بتوزيع 850 مليون ريال أرباحاً نقدية لمساهمي البنك عن فترة الربع الثاني من 2018.

وستكون نسبة التوزيع النقدي إلى قيمة الأسهم الاسمية 8.5% بواقع 0.85 ريال لكل سهم.

وأوضح البنك أن نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم 8.5% تكون إضافة إلى ما تم توزيعه وقدره 650 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2018.

وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المالي 2018 مبلغا بقيمة 1.5 مليار ريال، 1.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة.

وتكون أحقية توزيع الأرباح النقدية عن فترة الربع الثاني 2018 لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمسجلين لدى شركة مركز الإيداع الأوراق المالية (تداول)، وفي نهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المرتقب عقدها خلال الربع الأول من عام 2019 والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.