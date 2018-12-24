ترمب يواصل انتقاده القاسي لـ "الاحتياطي الفيدرالي"

انتقد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب اليوم الاثنين #البنك_المركزي الذي يتمتع بالاستقلال ووصفه بأنه المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصاد بلاده.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصادنا هي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)".

ووصف ترمب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بـ"إنهم ليس لديهم إحساس بالسوق. مجلس الاحتياطي مثل لاعب الجولف القوي الذي لا يستطيع أن يسجل نقاطا لأنه ليس لديه الحس، فهو لا يستطيع أن يضرب الكرة برفق".

وخرج ترمب مرارا عن الأعراف التي احترمها الرؤساء الأميركيون في العقود الأخيرة، وهي الامتناع عن انتقاد الاحتياطي الفيدرالي، فقد انتقد البنك مرارا هذا العام بسبب قراره رفع أسعار الفائدة.

ووصف ترمب البنك بأنه "مجنون وخارج عن السيطرة" وتهديد اقتصادي أكبر من الصين، واتهمه بأنه أفرغ الصناعة الأميركية من خلال التجارة غير المنصفة.

إلا أن محللين وأعضاء سابقين في #الاحتياطي_الفيدرالي يقولون "إن هجوم ترمب غير المسبوق على البنك قد يدفع البنك إلى محاولة إثبات استقلاله عبر الاستمرار في رفع أسعار الفائدة".