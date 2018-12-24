تقدُّم بمفاوضات اندماج 3 بنوك في أبوظبي

بلغت مفاوضات الاندماج بين #بنك_أبوظبي_التجاري وبنك #الاتحاد_الوطني، و #مصرف_الهلال مرحلة متقدمة، وفقاً لما نشرته أمس وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأضافت الوكالة أن مسؤولي البنوك الثلاثة يناقشون حالياً عدداً من القضايا، منها التقييم، وأنهم يباشرون الأمر بالعناية الواجبة، وذكرت الوكالة أن هذه المفاوضات لم تتمخض بعد عن اتفاق نهائي.

ومن شأن الاندماج، الذي أعلن عنه لأول مرة في سبتمبر الماضي، في حال إتمامه أن يتمخض عن كيان مصرفي هو الخامس من حيث حجم الأصول على مستوى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر أن يبلغ حجم أصوله 115 مليار دولار.