السعودية..مباحثات اندماج لخلق ثالث أكبر مصرف في الخليج

أعلن بنكا #الأهلي_التجاري و #بنك_الرياض في السعودية عن قرار مجلس الإدارة في كل منهما ببدء المناقشات حول الاندماج.

وقال البنك الأهلي التجاري في إفصاح على موقع #السوق_المالية_السعودية (تداول)، إن قرار مجلس إدارته بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تضمن "بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين".

وأكد #الأهلي_التجاري أن "الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين"، كما أكد بنك الرياض في بيان منفصل نفس المعلومات.

صول بـ182 مليار دولار

وسيمثل الكيان المزمع إنشاؤه مصرفاً عملاقاً بأصول تبلغ 685 مليار ريال أي ما يعادل 182 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، ليشكل ثالث أكبر مصرف في منطقة الخليج.

وتبلغ أصول الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، 121 مليار دولار، فيما تبلغ أصول بنك الرياض 61 ملياراً.

أما القيمة السوقية للأهلي التجاري فتبلغ 38 مليار دولار، فيما قيمة بنك الرياض السوقية عند 14 مليار دولار.

وسيكون الكيان المصرفي الجديد، في حال أنجزت الموافقة على الاندماج، واحداً من أكبر البنوك العربية وفي موقع يؤهله لتسجيل حضور عالمي قوي بما يتفق مع #رؤية_السعودية_2030 لخلق كيانات وطنية عملاقة تنافس على المستوى العالمي.

ويعد #صندوق_الاستثمارات_العامة المالك الأكبر في البنكين، إذ يمتلك حصة 44% في البنك الأهلي التجاري، كما أنه يمتلك 22% من بنك الرياض.

ويشمل تقاطع الملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تساهم بنسبة 16% من بنك الرياض، و10% في الأهلي التجاري.

كذلك تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد نسبة 10% في الأهلي التجاري، و9% في بنك الرياض. ويعتبر "الأهلي التجاري" حاليا أكبر بنك سعودي من حيث الأصول.

وفي حال تم الاتفاق على الاندماج "سيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة العربية السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين".

ونوه البنك إلى "أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات، ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج".

وقال الأهلي التجاري إنه "ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية. وسيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه"، كما "سيتم إطلاع المساهمين عن أي تطورات قادمة في هذا الخصوص"، بحسب بيان البنك الأهلي.

وفي بيان متطابق، أعلن #بنك_الرياض اتخاذ مجلس إدارته قرارا ببدء المباحثات مع الأهلي التجاري حول الاندماج.

وقال بنك الرياض إنه "ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين السعوديين بصفة إجبارية"، كما سيجري "إطلاع المساهمين عن أي تطورات قادمة بهذا الخصوص".

الخليج والاندماجات المصرفية

وتتجه السعودية نحو خلق اندماجات محتملة لتعزيز قطاع خدماتها المالية، بعد صفقة اندماج البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأول.

وتسعى بنوك أخرى في المنطقة للاندماج 3 منها في أبوظبي هي بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال لخلق كيان بحجم أصول يبلغ 110 مليارات دولار، حيث تعقب المباحثاث اتمام صفقة الاندماج بين أكبر مصرفين في الإمارة العام الماضي وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.