البنوك التقليدية.. 80% من أصول الجهاز المصرفي بالإمارات

ارتفعت قيمة أصول البنوك التقليدية العاملة في الإمارات إلى حوالي 2.275 تريليون درهم، مستحوذة بذلك على 79.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي والتي أظهرت أن 20.3% من الأصول سجلت لصالح البنوك الإسلامية.

ونجحت البنوك التقليدية في إضافة 132 مليار درهم إلى إجمالي أصولها خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 6.1% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2017.

وعلى مستوى البنوك الإسلامية، ارتفع إجمالي إصولها إلى 579.2 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، بزيادة قدرها 29 مليار درهم وبنمو نسبته 5.3% مقارنة مع نهاية عام 2017، واستناداً إلى هذه الأرقام، ارتفع إجمالي أصول البنوك التقليدية والإسلامية إلى 2.855 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

وتفصيلاً على مستوى حركة القروض التي قدمتها البنوك التقليدية فقد بلغت قيمتها 1.279 تريليون درهم تقريباً في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، وهو ما يشكل 77.4% من إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي، في حين وصلت قيمة قروض البنوك الإسلامية نحو 374 مليار درهم وبنسبة 22.6%.

وعلى صعيد الودائع فقد بلغت قيمتها لدى البنوك التقليدية 1.336 تريليون درهم تقريباً، تشكل 77% تقريباً من إجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي مع نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

وبلغت قيمة الودائع لدى البنوك الإسلامية 402.5 مليار درهم تقريباً، تشكل ما نسبته 23% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في الدولة بشكل عام.

وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن عدد البنوك العاملة في دولة الإمارات، وصل وفقاً لأحدث إحصاءات المصرف المركزي إلى 60 بنكاً منها 52 بنكاً تقليدياً، و8 بنوك تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.