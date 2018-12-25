صفقات اندماج مصرفية ضخمة بالخليج.. تعرف عليها

تأتي مناقشات الاندماج بين بنكي #الأهلي_التجاري و #الرياض في سياق موجة #الاندماجات_المصرفية التي شملت العديد من دول المنطقة، لتشكيل كيانات مصرفية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة.

ومن أبرز عمليات الاندماجات المصرفية المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز، اقتراب اندماج بنكي #ساب و #الأول بالسعودية، حيث سيبلغ حجم أصول الكيان الجديد 73 مليار دولار، والقيمة السوقية 172 مليار دولار.

وفي أحدث إعلان جرى الكشف عنه أمس، بدأت المباحثات حول صفقة الاندماج الأكبر بالسعودية، بين الأهلي التجاري والرياض في السعودية.

وتوقع أن يشكل الكيان الجديد نسبة 30% من القطاع البنكي السعودي، بأصول تصل إلى نحو 685 مليار ريال، وقروض بقيمة 415 مليار ريال، وحقوق مساهمين بقيمة حوالي 100 مليار ريال.

وسيكون الكيان المصرفي الجديد، في حال أنجزت الموافقة على الاندماج، واحداً من أكبر البنوك العربية وفي موقع يؤهله لتسجيل حضور عالمي قوي بما يتفق مع #رؤية_السعودية_2030 لخلق كيانات وطنية عملاقة تنافس على المستوى العالمي.

ويعد #صندوق_الاستثمارات_العامة المالك الأكبر في البنكين، إذ يمتلك حصة 44% في البنك الأهلي التجاري، كما أنه يمتلك 22% من بنك الرياض.

ويشمل تقاطع الملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تساهم بنسبة 16% من بنك الرياض، و10% في الأهلي التجاري.

كذلك تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد نسبة 10% في الأهلي التجاري، و9% في بنك الرياض. ويعتبر "الأهلي التجاري" حاليا أكبر بنك سعودي من حيث الأصول.