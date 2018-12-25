182 مليار دولار إجمالي أصول بنكي الأهلي والرياض

كيان مصرفي عملاق قد ينتج عن المناقشات الأولية لاندماج #البنك_الأهلي_التجاري وبنك الرياض بأصول تبلغ 685 مليار ريال تعادل 182 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، ما يجعله من أكبر البنوك العربية وفي موقع يؤهله لتسجيل حضور عالمي قوي بما يتفق مع #رؤية_2030 لخلق كيانات وطنية عملاقة تنافس على المستوى العالمي.

صندوق الاستثمارات العامة هو المالك الأكبر في البنكين، إذ يمتلك حصة 44% في البنك الأهلي التجاري، كما أنه يمتلك 22% من بنك الرياض، ويشمل تقاطع الملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تساهم بنسبة 16% من بنك الرياض، و10% في الأهلي التجاري.

وكذلك تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد نسبة 10% في الأهلي التجاري، و9% في بنك الرياض.

هذا ويعتبر "الأهلي التجاري" حاليا أكبر بنك سعودي من حيث الأصول.