هكذا تجري مبادلة أسهم بنكي الأهلي والرياض في الاندماج

توقعت مذكرة صادرة عن شركة #شعاع_كابيتال اليوم، أن تجري عملية الاندماج المحتملة الأكبر في سوق الأسهم السعودية، عبر مبادلة السهم الواحد في رأسمال #الأهلي_التجاري مقابل 2.4 سهم في رأسمال بنك الرياض.

وأعلن البنكان قرار مجلس الإدارة في كل منهما ببدء مناقشات مبدئية حول الاندماج، مؤكدين في بيانين منفصلين أن "الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين".

وقالت شعاع كابيتال إن سهم بنك الرياض يتداول تاريخياً بخصم نسبته 50% قياساً إلى سهم الأهلي التجاري، متوقعة أن يتفوق سهم بنك الرياض على سهم البنك الأهلي التجاري في الجلسات القليلة الأولى.

كما أشارت شعاع لارتفاع سهم الرياض 57% في 2018 فيما ارتفع سهم الأهلي التجاري 28% بنفس العام.

وقالت شعاع كابيتال إن البنك الأهلي التجاري يتميز بعلامته التجارية، ومقاييس جودة الأصول والملاءة المالية والربحية، متوقعة أن يستفيد بنك الرياض من العلامة التجارية لـ NCB وشبكته المصرفة، ومن استخدام أفضل لرأس المال غير المستخدم.

واعتبرت شعاع أن التسارع بعمليات الاندماج بين المصارف في دول الخليج، تعود إلى أهداف مثل ارتفاع التكلفة، وزيادة تكلفة الامتثال للضوابط والمعايير، وزيادة تكلفة التكنولوجيا، والمحدودية الجغرافية لبعض البنوك، والحاجة لتنويع الأصول.

وقالت شعاع إن نسبة توطين الوظائف في البنكين إلى 95% مشيرة إلى تأكيد البنكين إنه "ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية".