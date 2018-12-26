تسوية نهائية للكابلات السعودية مع الدائنين والسهم يقفز

أعلنت شركة #الكابلات_السعودية عن توصلها لتسوية نهائية مع دائنيها التجاريين، بخصوص المديونية التي عليها، ما انعكس إيجاباً على قوائمها المالية.

وقد تفاعل سهم الكابلات بقوة مع هذه الأنباء ليحقق مكاسب اقتربت من 10%.

وقالت الشركة في بيان على موقع #السوق_السعودية #تداول، إنها توصلت بتاريخ 2018/12/25م إلى اتفاقية تسوية نهائية مع دائنيها التجاريين بخصوص قروضها البالغة 313,602,113 ريال، حيث ستقوم الشركة بسداد مبلغ 109,760,739 ريال، وفي المقابل سيقوم دائنوها بالإعفاء الفوري من باقي المديونية بمبلغ 203,841,374 ريال.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي والبالغ 203,841,374 ريال، كأرباح استثنائية في موازنة الربع الأخير من عام 2018.