"الأهلي التجاري" يعتزم استرداد صكوك بـ5 مليارات ريال

يعتزم البنك الأهلي التجاري الاسترداد المبكر لصكوك ثانوية مصدرة بقيمة 5 مليارات ريال، وذلك بكامل قيمتها الاسمية.

وتم طرح الصكوك من خلال اكتتاب خاص في 25 فبراير 2014، وهي مؤهلة كديون ثانوية من الفئة 2 وفقاً لإطار #بازل_3.

وتاريخ الاستحقاق الأصلي للصكوك هو 25 فبراير 2024، لكن #البنك_الأهلي_التجاري يعتزم استردادها بتاريخ 25 فبراير 2019.

وأشار البنك في بيان على موقع #السوق_السعودية #تداول، إلى أنه سيتم تحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى مبالغ التوزيع الدوري (الأرباح) للفترة المنتهية في فبراير 2019 إلى حسابات حملة الصكوك، وذلك بناءً على ملكيتهم المقيدة بتاريخ 14 فبراير 2019 (بداية فترة تعليق التداول للصكوك)، مشيراً إلى أنه تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.