"ساب" يعلن توزيع أرباح بـ1.5 مليار ريال عن النصف الثاني

أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بـ1.5 مليار ريال، بواقع ريال واحد للسهم بعد خصم الزكاة.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,500,000,000 سهم، أي بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية عند 10%.

وأوضح البنك في بيان على موقع #السوق_السعودية #تداول أن أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني، لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم الإعلان عنها وعن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.