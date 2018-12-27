"سامبا" تقر توزيع أرباح نصف سنوية بـ2.3 مليار ريال

أعلنت مجموعة "سامبا المالية" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة عن النصف الثاني لعام 2018، بإجمالي 2,324 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح ملياري سهم، حصة السهم من التوزيع 1 ريال، بنسبة توزيع 10%.

وقالت المجموعة في بيان على موقع #السوق_السعودية #تداول، إن تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وسبق لـ #سامبا توزيع أرباح نقدية قدرها 1.911 مليار ريال سعودي عن النصف الأول من العام 2018، بواقع 0.80 هللة للسهم الواحد، ليقفز إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 31/12/2018م إلى 4.235 مليار ريال، بواقع 1.80 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 18% من قيمة السهم الإسمية.