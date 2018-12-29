37 تريليون دولار أصول المؤسسات المالية بالصين

أعلنت الهيئة العليا لتنظيم #البنوك في #الصين أن الهيئات المصرفية الصينية شهدت زيادة في إجمالي الأصول والالتزامات.

وطبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ازدادت الأصول الداخلية للهيئات المالية المصرفية في الصين، بما فيها البنوك التجارية والسيادية، وهيئات التعاون الريفية الائتمانية، بنسبة 6.3% عن العام السابق.

وبلغ إجمالي هذه الأصول 259.91 تريليون يوان (37.71 تريليون دولار).

وبلغ إجمالي التزامات الهيئات المالية الصينية 238.52 تريليون يوان في نهاية نوفمبر، بزيادة 5.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت معدلات النمو لإجمالي الأصول والمسؤوليات، مقارنة مع مستوياتهما المسجلة في نهاية أكتوبر.