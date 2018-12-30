"الأهلي المتحد" يؤكد استمرار محادثات الاندماج مع "بيتك"

أكد بنك الأهلي المتحد البحريني أن محادثات الاندماج مع بيت التمويل الكويتي "بيتك" ما زالت سارية، حيث من المتوقع أن ينتج عن صفقة الاندماج كيان بنكي بأصول تقدر بنحو 90 مليار دولار.

وكان "الأهلي المتحد" وقع على مذكرة تفاهم وسرية معلومات في يوليو الماضي، بناء على الطلب الذي تقدم به "بيتك" للاندماج، وتم تعيين بنكين عالميين لتحديد سعر عادل لتبادل الأسهم بين ملاك البنكين، وهما HSBC و"كريدي سويس"، على أن يبدأ الفحص النافي للجهالة والبدء في الحصول على الموافقات الرسمية من السلطات البحرينية والكويتية بعد اتفاق البنكين على سعر عادل للصفقة.

وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية ذكرت أن "مجلس إدارة بيتك وافق مبدئياً على سعر تبادل الأسهم" في صفقة الاندماج مع الأهلي المتحد البحريني، كما قالت مستندة إلى تصريحات مصادر مطلعة، إن "ما يعطل صدور قرار بخصوص الاندماج بين #بيت_التمويل_الكويتي و #بنك_الأهلي_المتحد البحريني، هو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين، التي تمتلك 10% بالمجموعة، والتي تفضل أن يتم الاندماج عن طريق (الدفع النقدي) وليس بنظام تبادل الأسهم بين الجهتين".

غير أن بيت التمويل الكويتي نفى ما نُشر في الصحيفة الكويتية بخصوص موافقة البنك على سعر التبادل مع البنك الأهلي المتحد البحريني فيما يتعلق بموضوع الاندماج مع الأخير.