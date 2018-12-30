"الإمارات الإسلامي" يطلق خدمة "السحب النقدي دون بطاقة"

أعلن بنك "الإمارات الإسلامي"، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة "السحب النقدي دون بطاقة" عبر تطبيقه المصرفي للهواتف المتحركة.

وتتيح هذه الخدمة لعملاء البنك البدء بعمليات السحب النقدي عبر تطبيقه المصرفي للهواتف المتحركة، ليكون بمقدورهم سحب الأموال من أي جهاز صراف آلي تابع لـ "الإمارات الإسلامي"، دون استخدام بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

كما تمكّن هذه الخدمة المتعاملين من إجراء التحويلات إلى أشخاص آخرين باستخدام رقم هاتفهم فقط، إذ يتلقى المستفيدون من التحويلات المالية رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم تعريف شخصي، يمكن استخدامه لمرة واحدة لسحب المبلغ المحول إليهم من أقرب جهاز صراف آلي تابع للمصرف.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يواصل (الإمارات الإسلامي) ريادته بإطلاق الابتكارات الرقمية في قطاع الصيرفة الإسلامية، ويسعدنا أن نقدم للمتعاملين خدمة (السحب النقدي دون بطاقة). وتوفر هذه الخاصية الجديدة تجربة مصرفية سلسلة لمتعاملينا تجمع بين الراحة في استخدام تطبيقنا المصرفي وشبكتنا الواسعة من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في الدولة. كما يمكن لمتعاملينا عبر هذه الخدمة تحويل الأموال فوراً لأي شخص، بما في ذلك الأفراد الذين لا يمتلكون حساباً مصرفياً معنا، ليكون بإمكانهم سحب المبالغ النقدية من أحد أجهزتنا للصراف الآلي دون أدنى حاجة لإبراز بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مباشر. ونحن واثقون بأن هذه الخدمة الجديدة ستقدم مزيداً من الراحة لجميع متعاملينا".