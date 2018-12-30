قفزة 63% بتمويل بنوك السعوية لمساكن الأفراد

قفز مقدار "التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف" في #السعودية بنسبة 63% على أساس سنوي لفترة 12 شهراً من نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2018 وفق أحدث البيانات المتوفرة من المصارف.

وبحسب تحليل "العربية.نت" لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما ارتفع هذا النوع من التمويلات من نحو ملياري ريال نهاية نوفمبر 2017 إلى 3.3 مليار ريال نهاية نوفمبر 2018.

وخلال شهر نوفمبر 2018 بمفرده منحت #البنوك تمويلات جديدة للأفراد في السعودية بهدف تمويل العقارات السكنية بقيمة 233 مليون ريال.

وتعكس هذه الزيادة مرونة منظومة #الإسكان_السعودية التي تستند في أساسها إلى برامج تمويل حكومية إلا أن هذه المنظومة الإسكانية أخذت على عاتقها أيضاً تحفيز دور القطاع الخاص من مطورين وممولين من بنوك وشركات.

وتبلغ قيمة القروض العقارية الممنوحة من البنوك التجارية في السعودية حوالي 229 مليار ريال بوجه عام، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، تنقسم إلى 133 مليار ريال ممنوحة للأفراد، و96 مليار ريال للشركات.

كما تبلغ تمويلات القروض العقارية من شركات التمويل العقاري في السعودية حوالي 15.5 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر، تنقسم إلى 12.8 مليار ريال للأفراد، و2.7 مليار ريال للشركات.

وتهدف السعودية إلى رفع نسبة #تملك_المساكن للمواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وجزء كبير من التحديات متصل بالتمويل لهذه المساكن عبر قروض تسترد بدفعات لسنوات طويلة.