الإمارات.. مستوى قياسي للاحتياطيات الأجنبية

قفز صافي الاحتياطيات الأجنبية للقطاع المصرفي الإماراتي إلى مستوى قياسي، بعدما تخطى حاجز 404.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من عام 2018، بزيادة قدرها 76 مليار درهم وبنمو نسبته 23.1%، مقارنة مع 328.3 مليار درهم خلال شهر ديسمبر من عام 2017.

وتظهر القراءة التحليلية للأرقام الصادرة عن #مصرف_الإمارات_المركزي، أن القفزة التي سجلتها الاحتياطيات الدولية جاءت بدعم من ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة، التي وصلت إلى 60.2 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر نوفمبر 2018، مقارنة مع رصيد سالب بلغ 16.8 مليار درهم في ديسمبر 2017.

وبلغ صافي احتياطيات #مصرف_الإمارات_المركزي 344.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من 2018، بزيادة قدرها نحو 19.1 مليار درهم مقارنة مع شهر أكتوبر من العام ذاته.

ووفقاً لقانون المصرف المركزي ولغايات الربط المعمول به بين الدرهم والدولار، فإنه يجب على المركزي الاحتفاظ باحتياطيات كافية من العملات الأجنبية، وذلك للمحافظة على نسبة تغطية العملة، بحيث ينبغي للأصول الاحتياطية المعترف بها دولياً أن يقابلها 70% على الأقل من العملة المتداولة والودائع تحت الطلب.