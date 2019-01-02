المركزي الهندي يسمح بإعادة هيكلة قروض الشركات الصغيرة

قال بنك الاحتياطي الهندي في تعميم أمس الثلاثاء، إنه سيسمح للبنوك بإعادة هيكلة قروض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المتعثرة مع بداية العام الجديد.

واتُخذ القرار خلال اجتماع مجلس البنك في نوفمبر، لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تواجه صعوبات في سداد ما عليها من قروض.

ويأتي هذا القرار بعد الضغوط المتواصلة من جانب الحكومة على البنك المركزي، لتيسير سياسة الإقراض، إذ يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعزيز الشركات الصغيرة قبيل الانتخابات العامة، التي من المفترض أن تُجرى بحلول مايو من العام الجاري.

وتنطبق هذه السياسة على القروض التي لا يتجاوز حجهما 250 مليون روبية، بدءاً من مستهل 2019، وفقاً لما ذكره البنك المركزي في تعميمه.